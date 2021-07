Apex Legends stellt neueste Legende vor XBU TNT2808 am Di, 20.07.2021, 09:45 Uhr

Gestatten: Seer. So heißt die neueste Legende in Apex Legends, die ab dem 03. August in der neuen Season namens Entstehung zur Verfügung stehen wird - natürlich auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S.

Im neuen Video könnt ihr ein wenig zur Hintergrundgeschichte von Seer erfahren, der mit einem Blick Berge zu Staub, Könige zu Bettlern und Meere in Wüsten verwandeln kann. Realisiert wurde der Trailer von Robert Valley, der unter anderem an "Tron: Der Aufstand", "Love, Death & Robots" und "Pear Cider and Cigarettes" mitarbeitete.

Was wir sonst zur Saison Apex Legends: Entstehung wissen? Seer kann scheinbar mit Mikrodrohnen und dem Auge eines Künstlers Gelegenheiten entdecken, die anderen verborgen bleiben, und so Vorteile daraus ziehen. Die Karte Rand der Welt wird scheinbar überarbeitet - und mit der Rampage-LMG erwartet uns eine neue Waffe.

Vieles davon ist natürlich noch ein wenig vage, aber das hat auch einen Grund: Mehr Infos erfahren wir am Donnerstag, den 22. Juli um 19 Uhr im Zuge der EA Play Live. Ein wenig Geduld ist also noch angesagt.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Electronic Arts