Apex Legends schickt Mad Maggie in den Ring XBU MrHyde am Mi, 26.01.2022, 14:35 Uhr

EA und Respawn Entertainment veröffentlichen einen neuen Ankündigungstrailer für Apex Legends: Ungehorsam. Das neueste Update des Helden-Shooters erscheint weltweit am 8. Februar. Mad Maggie stürmt wie eine Abrissbirne in die Arena und präsentiert sich Spielern als neue Legende erstmals in Aktion. Als Punkrock-Kriegsherrin und niederträchtige Verrückte der Outlands ist sie Fans aufgrund ihrer einstigen Freundschaft mit Fuse und ihrer früheren Übernahmen der Apex-Spiele bestens bekannt.

Quelle: Electronic Arts