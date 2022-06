Apex Legends: Respawn will Input Lag entfernen XBU ringdrossel am Fr, 24.06.2022, 10:30 Uhr

Durch einen Bug gibt es seit Tagen auf der Xbox einen Input Lag in dem Free-2-Play-Shooter Apex Legends. Die Entwickler geben an, dass man inzwischen an der Behebung des Problems arbeitet und bald einen neuen Patch veröffentlichen wird.

Quelle: Respawn