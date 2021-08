Apex Legends: Respawn sperrt über 2.000 Spieler

Respawn lässt seinen Worten Taten folgen und sperrt mehr als 2.000 Spieler im Online-Shooter Apex Legends. Grund dafür war das Cheaten in Ranglisten-Spielen. Interessanterweise entfallen dabei die meisten Cheater auf die PS4 mit 1.965 Spielern. Bei der Xbox sind es mit 62 Cheatern erfrischend wenige.

So viel wurden auf den jeweiligen Plattformen gesperrt:

PS4: 1.965 Spieler

Xbox: 62 Spieler

PC: 44 Spieler

Switch: 15 Spieler

These are matchmaking bans that have varied lengths depending on extent of abuse. Sucks to miss the opening of a new season, come back next time around and enjoy the game how its meant to be played.