Apex Legends Infos zur Saison Festlichkeit am Di, 07.02.2023, 15:40 Uhr

EA und Respawn Entertainment veröffentlichen den Launch-Trailer zur neuen Saison „Festlichkeit“. Das neueste Update des Helden-Shooters führt den befristeten Modus Team-Deathmatch und überarbeitete Legendenklassen ein, die die Spielweise der Legenden bei den Apex-Spielen verändern werden.



Spieler können neue Vorteile nutzen, die bis dato nie da gewesene Strategien im Ring ermöglichen, und neue Features wie die persistente Playlist des rotierenden Mixtape-Modus, das Nemesis-Energiegewehr, Einstiegserlebnisse für Neulinge, Login-Rewards und mehr genießen.



Außerdem erfahren Fans direkt von den Entwicklern bei Respawn in einem neuen Entwicklertagebuch-Video und einem Blogartikel, was für ein Spektakel sie in Festlichkeit erwartet, wenn es am 14. Februar erscheint.



Mehr Details zu Apex Legends: Festlichkeit werden kurz vor der offiziellen Veröffentlichung des Updates am 14. Februar auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über EA App und Steam bereitgestellt.

Quelle: Electronic Arts