Apex Legends - Finsternis führt neue Legende Catalyst ein XBU MrHyde am Mo, 17.10.2022, 17:45 Uhr

Electronic Arts und Respawn enthüllen heute mit Apex Legends: Finsternis das nächste große Update des Helden-Shooters, das weltweit am 01. November erscheint. Das Update führt mit Catalyst eine defensive neue Legende mit einer bemerkenswerten, beinahe magischen Kontrolle über Ferrofluid ein.



Im Trailer bekommt man einen Einblick in die Vergangenheit Catalysts. Als Teenager auf Boreas hatten sie und ihre Freundinnen geschworen, den Mond Cleo zu beschützen, aber was dann passierte, stellte sie vor Fragen, auf die die Kristalle keine Antworten hatten.

Quelle: Electronic Arts