Apex Legends enthüllt Fight or Fright-Event XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 16:50 Uhr

Electronic Arts und Respawn kündigen an, dass das „Fight or Fright“-Event in Apex Legends vom 04. Oktober bis zum 01. November zurückkehren wird. Das Event bietet vier Wochen lang rotierende befristete Modi und Skins im Halloween-Design.



Eine detaillierte Übersicht über den Event-Zeitplan findet sich hier:

ZBM „Shadow Royale“ (4. bis 11. Oktober): Im Rahmen der ersten Woche des Events kehrt der befristete Shadow Royale-Modus zurück, in dem Spieler:innen ihre Feinde erstmals im Zwielicht von Olympus bei Nacht jagen.

ZBM „Waffenlauf“ (11. bis 18. Oktober): In der zweiten Woche von „Fight or Fright“ kehrt „Waffenlauf“ zurück und „Olympus bei Nacht“ stößt zur Rotation der beiden bisherigen Karten Fragment Ost („Rand der Welt“) und Schädelstadt („Königsschlucht“).

ZBM „Kontrolle“ (18. bis 25. Oktober): Ab dem 18. Oktober kämpfen Spielende um die Kontrolle auf Olympus bei Nacht, Rand der Welt und Sturmpunkt.

ZBM „Shadow Royale“ (25. Oktober bis 1. November): In der letzten Woche des Events können Spieler:innen den Hautträgern in Shadow Royale zeigen, was sie während „Fight or Fright“ gelernt haben.

Weitere Details zum Fight or Fright-Angebot finden sich hier:

Neue und beliebte wiederkehrende Skins: Im Rahmen des gesamten Events gibt es auf dem Store-Register neue und wiederkehrende Skins im Halloween-Design. Darunter gibt es zum einen die neuen legendären Skins „Innerer Dämon“ für Ash und „Klingenbewehrter Wanderer“ für Seer, zum anderen einige umgestaltete legendäre Skins für Revenant, Caustic, Octane und Wattson. Darüber hinaus können sich Spieler:innen vom 04. bis 11. Oktober Wraith-Bundles wie das „Nichtswandler“-Bundle und vom 11. bis 18. Oktober insgesamt elf Pathfinder-Bundles wie das „Memoir-Noir“-Bundle sichern. Außerdem gibt es während des gesamten Events besondere Rabatte auf Bundles und Apex-Packs.



Apex Legends: Gejagt ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam erhältlich.

