Apex Legends: Entfacht samt Battle Pass erhältlich XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 16:05 Uhr

Electronic Arts und Respawn Entertainment veröffentlichten nun Apex Legends: Entfacht. Spieler können ihr Team mit der neuen Legende Conduit dabei unterstützen, sich durch ein tödlicheres Sturmpunkt zu kämpfen und dank ihrer schildbasierten Fähigkeiten den Sieg zu erringen. Außerdem gibt es nun plattformübergreifenden Fortschritt sowie einen neuen Battle Pass, der neue kosmetische Items und andere Belohnungen bereithält.



Mit dem neuen Entfacht-Battle-Pass können Legenden mit der legendären Octane-Skin „Göttliche Geschwindigkeit“, die auf Stufe 50 des Passes erhältlich ist, in Richtung Elysium rasen und die epischen Skins für Conduit, Wattson und Newcastle tragen. Zudem können sie neue Fallschirmsprung-Emotes freischalten und wöchentliche Herausforderungen meistern, die neue Abzeichenrahmen, Emotes, Waffenanhänger, Sticker und mehr als Belohnung bereithalten. Spieler:innen reihen sich mit Abschließen des Battle Passes in die Ränge der Legenden ein und schlagen mit den reaktiven Rampage-Skins „Gunst von Odin“ und „Fenrirs Zorn“ auf Stufe 100 und 110 ihre Konkurrenz in die Flucht. Bei Erwerb des Premium-Pakets erhalten sie die göttliche Gunst und schalten die ersten 25 Stufen und Gegenstände des Battle Passes frei, darunter die legendäre „Kluge Souveränin“-Skin und die legendäre „Goldenes Zeitalter“-Nemesis-Skin von Rampart.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Electronic Arts