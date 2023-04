Apex Legends: EA greift gegen Cheater durch

Electronic Arts hat bereits seit gerauer Zeit angekündigt, härter gegen Cheater durchzugreifen. Durch ein verbessertes Anti-Cheat System in Apex Legends wird dies jetzt umgesetzt. Derzeit werden laufend Cheater gesperrt, die in Apex Predator und Master-Rängen unterwegs sind.

Name a better feeling than looking at the pred cap slowly going down as some players disappear from the leaderboards, likely getting bonked by the ban hammer



pic.twitter.com/QdoGqxvUv5