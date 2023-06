Apex Legends: Das Sammlung-Event Mörderische Mode ist gestartet XBU MrHyde am Mi, 21.06.2023, 13:00 Uhr

Electronic Arts und Respawn Entertainment veröffentlichten gestern das Sammlung-Event „Mörderische Mode“, in dem Spieler von Apex Legends neue kosmetische Objekte und Equipment erhalten und an einem neuen Modus teilnehmen können.



Mörderische Mode fügt insgesamt 24 neue befristete kosmetische Objekte hinzu, die für Legenden freigeschaltet werden können, um auf dem Schlachtfeld einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dazu gehören legendäre Skins für Ash, Crypto, Horizon und weitere. Außerdem können Spieler:innen während dieser Zeit zusätzliche Objekte über die Belohnungsreihe des Events erhalten. Schalten Spielende vor dem Ende des Sammlung-Events alle 24 kosmetischen Objekte frei, erhalten sie automatisch Horizons neue Erbstück-Waffe „Gravitationsschlund“.



Neben neuen kosmetischen Objekten umfasst das Event den neuen befristeten Modus „Bewaffnet und Gefährlich“, in dem Legenden nur mit Schrotflinten und Scharfschützenwaffen kämpfen. Apex Legends: Arsenal ist kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über die EA App und Steam erhältlich.

Quelle: Electronic Arts