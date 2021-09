Animierter Trailer stimmt auf Astria Ascending ein XBU TNT2808 am Fr, 17.09.2021, 14:30 Uhr

Zum kommenden JRPG Astria Ascending ist heute ein animierter Trailer veröffentlicht worden, der Einblicke in die Geschichte und das Setting gewährt. Das Spiel erscheint am 30. September, auf dem PC und allen gängigen Konsolen, auch der Xbox One und Xbox Series X/S, könnt ihr dabei sein. Obendrein erscheint das Spiel direkt im Xbox Game Pass!

Der Launchpreis für Konsole ist 39,99 €, für PC 34,99 € (mit einem Launch-Rabatt von 10%), 49,99 € für die physische Collector‘s Edition (inklusive Art Book, Weltkarte und Soundtrack) und 39,97 € für die digitale Collector‘s Edition (inklusive Art Book, Weltkarte, Soundkarte und einem DLC für Waffen-Skins).

Astria Ascending ist ein episches Abenteuer mit dem Charme und dem Anspruch eines klassischen JRPGs und erzählt eine umfassende Geschichte über Schicksal, Aufopferung und Neuanfänge. Das Spiel wurde über drei Jahre hinweg vom zehnköpfigen Entwicklerteam Artisan Studio in Zusammenarbeit mit Publisher Dear Villagers entwickelt und zeichnet sich durch die Mitarbeit von Weltklasse-JRPG-Entwicklern aus. Der Soundtrack stammt von Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Vagrant Story), die Geschichte von Kazushige Nojima (Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake) und die Grafik von CyDesignation (Akihiko Yoshida und Hideo Minaba).

In einer vom Chaos bedrohten Welt übernehmen Spieler die Kontrolle über die Halbgötter – eine bunt zusammengewürfelte Truppe von acht Helden, denen das Schicksal der Welt anvertraut ist. Jeder Charakter hat seine eigene Geschichte, die über fünf Städte, fünfundzwanzig Dungeons und dreißig Stunden Gameplay – für 100% Fertigstellung fünfzig Stunden – erforscht wird. Neben den fein abgestimmten, rundenbasierten Kämpfen können die Spieler eine Reihe von Nebenquests und Minispielen ausprobieren, darunter ein originales, fantastisches Token-Spiel.

"Die Welt und Charaktere sind die Stars von Astria Ascending", sagt Entwickler Julien Bourgeois. "Deshalb wollten wir Spielern mit dem animierten Trailer schon vorab einen Blick darauf gewähren, was sie in der epischen Geschichte erwartet. Wir können es kaum erwarten, bis Spieler die Welt von Astria Ascending frei erkunden können, wenn der Titel Ende des Monats erscheint."

Features

Epische Erzählungen

Kämpfe für die Zukunft, während du mit der Vergangenheit abrechnest; opfere alles, gib nichts auf. Die Geschichte von Astria Ascending wurde zum Teil von Autor Kazushige Nojima entwickelt, der für seine Arbeit an Final Fantasy X und Final Fantasy VII Remake bekannt ist.

Bereise die Welt von Orcanon, eine fantasievolle und voll animierte 2D-Landschaft mit fünf Städten und einem dynamischen Wettersystem.

Wähle aus acht anpassbaren Spielercharakteren, die eine Reihe von fantastischen Völkern und Fertigkeiten umfassen, und stelle ein vielfältiges Heldenteam zusammen.

Arbeite zusammen, um die Welt zu retten und führe strategische, rundenbasierte Schlachten mit dem innovativen Fokuspunktesystem.

Mit Musik und SFX von Komponist Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Valkyria Chronicles) ist Astria Ascending ein herzzerreißender Hörgenuss.

Quelle: Artisan Studio