Ambassador Edition soll euch vom Landwirtschafts-Simulator 19 überzeugen

Ihr wolltet schon immer in die Welt des virtuellen Farmens einsteigen? Dann könnt die Ambassador Edition des beliebten Landwirtschafts-Simulator 19 zu euch passen. Die bietet nämlich für kleines Geld jede Menge Inhalt: alle Erweiterungen und DLCs sind enthalten.

Die zwei Disks umfassende Landwirtschafts-Simulator 19: Ambassador Edition ist ab heute im Vertrieb von astragon Entertainment in Deutschland für PC, PlayStation®4 und Xbox One erhältlich.

Der heutige Release-Trailer fasst die beachtliche Menge an Inhalten noch einmal zusammen.

Landwirtschaftlicher Botschafter in Form eines umfangreichen Videospiels

Preisbewusste Spieler:innen mit einem Interesse für Landwirtschaft erhalten mit der Ambassador Edition ein umfangreiches Paket landwirtschaftlicher Inhalte: Das Hauptspiel Landwirtschafts-Simulator 19, die beiden Erweiterungen Platinum Add-On und Alpine Landwirtschaft Add-On, sowie sechs DLCs sorgen für jede Menge Spielspaß. Alles zusammengenommen, dürfen sich virtuelle Landwirte und Farmerinnen über mehr als 475 authentische, digitalisierte Fahrzeuge von Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und vieler weiterer weltbekannter Hersteller freuen – und diese auf drei unterschiedlichen europäischen und amerikanischen Maps zum Einsatz bringen.

Landwirtschafts-Simulator 19 - Hauptspiel

● Landwirtschafts-Simulator 19 - Platinum Add-On

● Landwirtschafts-Simulator 19 - Alpine Landwirtschaft Add-On

● Landwirtschafts-Simulator 19 - Anderson Group Equipment Pack

● Landwirtschafts-Simulator 19 - Kverneland & Vicon Equipment Pack

● Landwirtschafts-Simulator 19 - GRIMME Equipment Pack

● Landwirtschafts-Simulator 19 - John Deere Cotton DLC

● Landwirtschafts-Simulator 19 - Bourgault DLC

● Landwirtschafts-Simulator 19 - Rottne Pack

Das ideale Landwirtschaftspaket für den Einstieg in die virtuelle Agrarwirtschaft

"Mit der Neuauflage des Spiels, das nun im Eigenverlag erscheint, bieten wir ein fantastisches Preis-Leistungsverhältnis", kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. "Bei diesem riesigen Gesamtpaket ist jetzt der ideale Zeitpunkt, mit dem Farmen zu beginnen."

Die Landwirtschafts-Simulator 19: Ambassador Edition bietet darüber hinaus noch mehr Inhalte durch benutzergenerierte Mods: Tausende, von GIANTS Software selbst getestete, kostenlose Mods, die sich aus einem riesigen Pool von Benutzermodifikationen speisen, stehen zum Download über den offiziellen ModHub im Spiel bereit. Die PC-Version bildet auch die Basis für den kompetitiven Multiplayer und führt die Landwirtschaft in die aufregende Welt des ESports ein – derzeit mit einem Preispool im Wert von 100.000 Euro in Season 4 der Farming Simulator League (FSL). ESport-Fans sollten nicht vergessen, am Wochenende des 9. und 10. Juli in den Live-Stream des nächsten Turniers auf den offiziellen Kanälen von GIANTS Software reinzuschalten.

Die Landwirtschafts-Simulator 19: Ambassador Edition des Entwicklers und Publishers GIANTS Software ist ab sofort für PC, PlayStation®4 und Xbox One erhältlich. Für die Distribution in Deutschland zeichnet astragon Entertainment verantwortlich.

Quelle: astragon Entertainment