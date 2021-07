Als Zwerg machen wir die Minen in Below the Stone unsicher XBU TNT2808 am Di, 13.07.2021, 15:15 Uhr

Im Roguelike Below the Stone stehen wir als Zwerg noch ganz am Anfang. Das handgezeichnete Retro-Abenteuer wir unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, ein Release ist im nächsten Jahr geplant.

Als frisches Mitglied der Erforschergilde von Draggas führen wir die alte Zwergentradition des Bergbaus fort. Wir graben uns dabei immer weiter durch prozedural generierte Pixel-Art-Biome und suchen nach Schätzen und Erzen.

Warum? Na, um bei unserem nächsten Durchlauf mit noch besseren Werkzeugen noch weiter in die Welt unter dem Stein vordringen können. Aber Vorsicht: Sterbt ihr unter Tag, ist all das Gesammelte für immer verloren...

Quelle: Apogee Entertainment