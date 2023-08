Alone in the Dark zeigt The Dark Man XBU MrHyde am So, 06.08.2023, 15:00 Uhr

In einem ganz kurzen Videoschnipsel zum kommenden Alone in the Dark Reboot wird euch "The Dark Man" gezeigt. Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5. Offizielle Infos:



Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das bahnbrechende Original, in dem du eine gespenstische Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele entweder als Edward Carnby oder als Emily Hartwood in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die unheimliche Wahrheit von Derceto Manor...



Tief im Süden des Jahres 1920 ist der Onkel von Emily Hartwood verschwunden. Gemeinsam mit dem Privatdetektiv Edward Carnby macht sie sich auf den Weg nach Derceto Manor, einem Heim für Geisteskranke, in dem irgendetwas lauert. Du begegnest seltsamen Bewohnern, albtraumhaften Welten, gefährlichen Monstern und deckst schließlich das Komplott des aufkommenden Bösen auf. An der Schnittstelle von Realität, Mysterium und Wahnsinn erwartet dich ein Abenteuer, das deine Grundüberzeugungen verändern wird. Wem kannst du vertrauen, was wirst du glauben und was wirst du als nächstes tun?

Quelle: THQ Nordic