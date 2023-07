Alone in the Dark wird einen Performance-Modus erhalten XBU ringdrossel am Fr, 14.07.2023, 09:45 Uhr

Wie der Publisher THQ Nordic in einem Gespräch gegenüber Gaming Bolt angibt, wird das der Horror Titel Alone in the Dark mit einem Performance-Modus ausgeliefert. Dieser wird 60 fps mit variabler Auflösung bieten. Alternativ dazu, wird es auch einen Qualitätsmodus mit 30 fps bei 4K-Auflösung geben.

Quelle: THQ Nordic