Alles Wichtige zum Release von Ad Infinitum

NACON und Studio Hekate haben jetzt Ad Infinitum veröffentlicht, das psychologische Horrorspiel des deutschen Entwicklungsstudios, das die Spieler in die Psyche eines jungen deutschen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg versetzt. Der CEO und Lead Sound Designer Lukas Deuschel von Studio Hekate hat alle 39 Tracks des Soundtracks eigenständig komponiert, gemischt und gemastered. Der Soundtrack ist pünktlich zum Release auf allen Musikdiensten verfügbar. Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.



Ist er tot oder lebendig? Befindet er sich in den Schützengräben oder im elterlichen Zuhause? Ad Infinitum erzählt die Geschichte eines jungen Soldaten, gefangen zwischen zwei Realitäten. Während des Abenteuers ist er in einen inneren Kampf zwischen Wahrheit und Wahnsinn verwickelt. Dabei wird die Geschichte seiner Familie und die tiefen Narben, die der Krieg über mehrere Generationen hinterlassen hat, mehr und mehr aufgedeckt.



Die bedrückende Atmosphäre, verstörenden Geräusche und bizarren Kreaturen, die im Schatten lauern, sind im Spiel dauerhaft präsent. Je nach Situation muss geflüchtet, sich versteckt oder die Umgebung genutzt werden, um Rätsel zu lösen und den ständig näherkommenden Albträumen zu entkommen, ohne den Verstand zu verlieren.

