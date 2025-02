Albtraumhafte Puppe Baptiste schickt euch in schauriges Horror-Abenteuer XBU ringdrossel am Fr, 21.02.2025, 11:45 Uhr

Firenut Games und Digital Dream haben ihre Partnerschaft für das psychologische Horror-Spiel Baptiste bekannt gegeben. Das düstere Abenteuer erscheint noch dieses Jahr für PC und Konsolen – und ihr könnt bereits jetzt eine Demo auf Steam spielen.

In Baptiste erlebt ihr die erschütternde Geschichte von Sara und ihrem Sohn Tom, die nach einer Familientragödie einen Neuanfang an den Jagged Shore Cliffs, einem abgelegenen Ort im Vereinigten Königreich, suchen. Doch statt eines Neubeginns entfaltet sich ihr schlimmster Albtraum, als sie eine mysteriöse Puppe namens Baptiste in einem Glasschrank mit einer beunruhigenden Warnung entdecken: "Befreie sie niemals aus ihrem gläsernen Gefängnis."

Die jetzt verfügbare Steam-Demo lässt euch die ersten 30 Minuten des Spiels erleben und führt euch in die beklemmende Atmosphäre und Spielmechaniken ein. Als Tom, der noch immer unter dem Verlust seines Vaters leidet, navigiert ihr durch ein Herrenhaus voller Schrecken und müsst euch euren inneren Dämonen stellen.

Das Spiel zeichnet sich durch eine beklemmende Atmosphäre, hervorragende Sprachausgabe und eine verstörende Ästhetik aus. Jedes Detail, jede Notiz und jedes Flüstern trägt zu einer fesselnden Geschichte bei, die euch bis zum Ende in Atem halten wird.

Baptiste erscheint für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Firenut Games