Airport Simulator: Day and Night startet durch
Fr, 19.11.2021, 16:00 Uhr

Der Airport Simulator: Day and Night ist jetzt für Xbox Konsolen zum Preis von 29,99 Euro hier im Microsoft Store erhältlich. Wir haben hier weitere Informationen zur Simulation sowie den offiziellen Releasetrailer für euch.



In Airport Simulator: Day & Night übernimmst du spannenden Aufgaben des Manager eines großen internationalen Flughafens. Der Flughafen – ein Ort, der niemals schläft: Abflüge, Ankünfte, buntes Passagiertreiben - und das rund um die Uhr. Am Flughafen gibt es nur selten Gelegenheit für eine Pause. In Airport Simulator: Day and Night stehst du vor der Herausforderung, das Rad am Laufen zu halten und den reibungslosen Ablauf zu jeder Tages- und Nachtzeit zu gewährleisten.



Beginnend bei der Personalplanung kümmerst du dich unter anderem um das Fuhrpark- und Gepäckmanagement, die Abwicklung der immer größer werdenden Flugzeuge unterschiedlicher Airlines sowie den Transport der Passagiere. Je nach Tageszeit und Wetterverhältnissen variieren deine Aufgaben. So rückt zum Beispiel bei Frost die Enteisung von Tragflächen in den Fokus. Neben Gepäck- und Passagiertransport, Sicherheitschecks und Wartung nimmt die Hygiene natürlich einen wichtigen Stellenwert in deiner Organisation ein. Die Innenraumreinigung will genauso gut organisiert werden, wie jede andere anfallende Aufgabe, um mit deinem Flughafen im Vergleich zur internationalen Konkurrenz zu bestehen.

Zielorientiertes Management, zufriedenes Personal und glückliche Passagiere - wirst du deine Ziele durch Fleiß und Einsatz erreichen? Anfangs übernimmst du noch viele Aufgaben selbst. Mit der Zeit kannst du viele Tätigkeiten deinem Flughafenpersonal übertragen. Jetzt heißt es: Ärmel hochkrempeln! In Airport Simulator: Day and Night gibt es immer etwas zu tun!

Quelle: United Independent Entertainment