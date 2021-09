Airborne Kingdom erscheint Anfang November XBU MrHyde am Mi, 01.09.2021, 13:30 Uhr

Wie der Entwickler The Wandering Band nun gemeinsam mit dem Publisher Freedom Games mitteilte, soll ihr neuer Titel Airborne Kingdom am 9. November 2021 für viele Plattformen digital erscheinen, darunter natürlich auch für Xbox Konsolen. In dem Spiel geht es darum, neue Königreiche in der Luft zu bauen. Ob auch Luftschlösser dabei sein werden, ist noch unklar...

Quelle: Freedom Games