AI: The Somnium Files wird um ein paar Tage verschoben XBU ringdrossel am Di, 10.05.2022, 09:15 Uhr

Die Verantwortlichen bei Spike Chunsoft geben an, dass der Adventure-Titel AI: The Somnium Files vom 24.06.22 auf den 08.07.22 in Europa verschoben wurde. Scheinbar lag dies an diversen logistischen Problemen, die für Engpässe bei der Lieferung gesorgt haben. Um die Parität zu gewährleisten, wird der digitale Release ebenfalls auf den 08.07.22 verlegt.

Quelle: Spike Chunsoft