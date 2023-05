Age of Wonders 4 hat mehr als 250.000 Einheiten in vier Tagen verkauft XBU ringdrossel am Di, 09.05.2023, 17:00 Uhr

Paradox Interactive feiert den erfolgreichen Start des neuen Fantasy-Strategiespiels Age of Wonders 4. Innerhalb von nur 4 Tagen hat sich der Titel schon mehr als 250.000 Mal verkauft. Einschließlich der Vorbestellungen spiegeln diese Verkäufe die Gesamtzahl der Exemplare der Standard- und Premium-Edition des Spiels auf allen Plattformen wider, auf denen es erhältlich ist.

"Triumph und Paradox haben so viele Gemeinsamkeiten, von unserem Designethos bis hin zu unserer engen Beziehung zu unseren Spieler-Communities. Die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Veröffentlichung von Age of Wonders 4 war eine sehr lohnende Reise", sagte Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive. "Langjährige Paradox-Fans haben eine Reihe von Anlehnungen an andere Paradox-Titel ausgemacht, aber Age of Wonders 4 behält den typischen Stil von Triumph und die perfekte Mischung aus Strategie, Rollenspiel und Fantasy-Geschichten von Anfang bis Ende bei. Es ist ein wunderbares Zeugnis dafür, wie gut unsere beiden Unternehmen zusammenpassen, bis hin zur DNA."

"Es ist immer eine heikle Gratwanderung, eine Fortsetzung zu entwickeln, besonders bei einer langlaufenden Serie mit so vielen treuen Fans", sagt Lennart Sas, Mitbegründer der Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4. „Es ist unglaublich zu sehen, wie das Spiel sowohl von Serienveteranen als auch von neuen Spielern aufgenommen wurde. Wir sind alle begeistert von den individuellen Fraktionen, die unsere Fans mit uns teilen, von den cleveren Strategien und Guides sowie von den wunderbaren, freundlichen Worten, die wir in den Rezensionen und in den sozialen Medien lesen. Wir alle bei Triumph werden Age of Wonders 4 mit weiteren Inhalten und Updates unterstützen, und wir hoffen, ihr seid bereit dafür!"

Age of Wonders 4 lädt die Spieler ein, ein Fantasy-Reich in ihrem eigenen Stil zu regieren, in einer Mischung aus Strategie, Rollenspiel und rundenbasiertem Kampf. Mächtige Zaubererkönige sind in die Welt zurückgekehrt, um als Götter unter den Sterblichen zu herrschen. Die Spieler müssen sich erheben, um diese Herrschaft herauszufordern, indem sie Zauberbücher verwenden, um arkane Zerstörung zu entfesseln, ihre Armeen weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten und Formen zu erlangen. Zum ersten Mal in der Spielreihe können Spieler ihre eigenen benutzerdefinierten Fraktionen erstellen und durch jede ihrer Entscheidungen ihre Spuren in unzähligen Welten hinterlassen.

Quelle: Paradox Interactive