Age of Wonders 4: Empires & Ashes ist erhältlich So, 12.11.2023

Paradox Interactive und Triumph Studios haben Age of Wonders 4: Empires & Ashes veröffentlicht, eine umfangreiche Erweiterung für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel. Empires & Ashes ist die bisher größte Inhaltserweiterung für Age of Wonders 4 und erweitert das Gameplay um eine industrielle Kriegskultur, eine neue Vogelgestalt, eine zusätzliche Siegbedingung und vieles mehr.



Empires & Ashes ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro für PC, Xbox X|S und PlayStation 5 erhältlich. Spieler, die die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten Empires & Ashes ohne zusätzliche Kosten.



In Age of Wonders 4: Empires & Ashes revolutionieren die Spieler ihre Reiche mit der Industrie der militanten Räuberkultur und kombinieren Magie und Stahl, um mächtige Kriegsmaschinen zu erschaffen und die Kontrolle über feindliche Städte zu übernehmen. Die Spieler können ihre Armeen mit der Vogelgestalt aufrüsten und den Sieg erringen, indem sie die Siegel der Macht freischalten, um das Astralmeer zu beherrschen.

Quelle: Paradox Interactive