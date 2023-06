Age of Wonders 4: Dragon Dawn ist verfügbar XBU MrHyde am Mi, 21.06.2023, 12:45 Uhr

Paradox Interactive und Triumph Studios haben Age of Wonders 4: Dragon Dawn veröffentlicht, die erste Erweiterung für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel, das sich in der ersten Woche mehr als 250.000-mal verkauft hat. Dragon Dawn erweitert das Gameplay um einen eigenen Anführertyp, ein physisches Erscheinungsbild für Fraktionen, mehr Tomes of Magic und sogar ein neues Reich.



Dragon Dawn ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Spieler, die die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten Dragon Dawn ohne zusätzliche Kosten.



In Age of Wonders 4: Dragon Dawn tauchen die Spieler in das Reich der Drachen ein, lassen sich von ihrer mythischen Anziehungskraft einfangen und steigen zu mächtigen Drachenherrschern auf. Sie errichten dynamische Reiche, führen Reptilienarmeen an und setzen Drachenmagie ein, während sich die Spieler ihren Weg durch das Schlachtfeld bahnen.

Quelle: Paradox Interactive