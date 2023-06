Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case wird Ende August verfügbar sein XBU MrHyde am So, 04.06.2023, 12:15 Uhr

Für den 29. August 2023 haben Microids den Titel "Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case" angekündigt. Das neue Detektiv-Abenteuer wird für Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Auf euch wartet eine neue Story mit neuen Charakteren und einem kniffligen Fall. Sprecht mit Zeugen, erkundet die Umgebung und löst den Fall in englischer, französischer oder deutscher Sprache.

Quelle: Microids