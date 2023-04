Afterimage ist auf Xbox erhältlich XBU MrHyde am Fr, 28.04.2023, 13:30 Uhr

Modus Games und Aurogon Shanghai geben bekannt, dass das vollständig von Hand gezeichnete, wunderschöne Abenteuer Afterimage jetzt erschienen ist. Spieler können sich auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch in das 2D-Action-Abenteuer stürzen.



Afterimage vereint die atemberaubende, von Hand gezeichnete Ästhetik mit tiefen RPG-Elementen und einer von Metroidvania inspirierten Welt. Spieler werden herausgefordert, das Land Engardin zu erkunden und zu durchqueren, während sie ihren Charakter ganz nach Lust und Laune aufbauen. Erkunde trügerische Umwelten, besiege herausfordernde Bosse und entdecke die Geheimnisse, die Engardin und seine Einwohner aneinanderbinden.



Jahre nach einer Katastrophe, bei der die Menschheit fast ausgelöscht wurde, werden die menschlichen Siedlungen erneut von mystischen Kräften angegriffen. Spieler füllen die Schuhe der unter Gedächtnisverlust leidenden Renee, die ihr zerstörtes Dorf verlässt, um herauszufinden, was wirklich hinter diesen seltsamen Angriffen steckt. Unterwegs werden sie jedoch die Wahrheit hinter der Katastrophe aufdecken, mit der diese Geschichte begann, und schließlich die Zukunft formen, indem sie aus der Vergangenheit lernen.



Die nicht-lineare Welt von Engardin ermöglicht es Spielern, im eigenen Tempo zu erkunden. Mit über 200 Ausrüstungsgegenständen zum Sammeln, sechs verschiedenen Waffenklassen, die es zu meistern gilt, und Talentpunkten, die in verschiedene Fähigkeiten zu investieren sind, können die Spieler in Afterimage die Kontrolle über ihren eigenen Weg übernehmen.

Quelle: Modus Games