After Wave: Downfall kommt Anfang August auf die Xbox XBU MrHyde am Di, 26.07.2022, 13:00 Uhr

Ihr könnt aktuell im Microsoft Store noch das Spiel After Wave: Downfall mit einem Rabatt vorbestellen, am 3. August 2022 erscheint der Titel dann für Xbox One. Damit ihr wisst, was euch in dem Shooter erwartet, haben die 7 Raven Studios einen Gameplay-Trailer veröffentlicht:

Quelle: Totalconsole