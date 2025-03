Action-Lieferwahnsinn Deliver At All Costs rast im Mai auf Xbox los XBU ringdrossel am Fr, 21.03.2025, 09:45 Uhr

Der explosive Lieferdienst-Hit Deliver At All Costs von Konami und Far Out Games stürmt am 22. Mai auf Xbox Series, PS5 und PC. Nach dem Erfolg der Steam Next Fest-Demo können Chaosliebhaber jetzt die Vollversion mit 10% Rabatt vorbestellen.

Im Actionspiel übernehmt ihr die Rolle des glücklosen Paketboten Winston Green, der sich durch eine zerstörerische 50er-Jahre-Welt voller Absurditäten und Geheimnisse kämpft. Ob ihr durch Zäune brettert oder wütenden Stadtbewohnern ausweicht – jede Lieferung garantiert maximales Chaos und Spaß.

Besonders spannend: Im Epic Games Store wird der Titel in der ersten Woche nach Release komplett kostenlos angeboten. PC-Spieler sollten das Spiel auf ihre Wunschliste setzen, um die Gratis-Aktion nicht zu verpassen.

In der neuesten Entwicklertagebuch-Folge "Delivering At All Costs" teilen die Studio-Gründer spannende Einblicke zu den Fahrzeugen und Schauplätzen. Von amerikanischen Vorstädten über Noir-inspirierte Stadtgebiete bis hin zu Hawaii-Settings bietet das Spiel abwechslungsreiche Umgebungen. Die Entwickler verraten auch, wie viele Fahrzeuge im Spiel versteckt sind und welche realen Vorbilder sie inspiriert haben.

Deliver At All Costs erscheint am 22. Mai für Xbox Series, PS5, Steam, Epic Games Store und GOG

Quelle: