Accolades-Trailer für Way of the Hunter XBU MrHyde am Fr, 11.11.2022, 15:55 Uhr

Vor einigen Wochen haben 9 Rocks Games und THQ Nordic die Jagdsaison eröffnet und Way of the Hunter für PC und Konsolen veröffentlicht. Viele Vertreter der Presse, Spieler wie auch Content Creator haben Way of the Hunter gelobt. Was sie zu sagen hatten, zeigen wir im neuen Accolades-Trailer:

Quelle: THQ Nordic