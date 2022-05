Abenteuer-Monat läuft in Black Desert Online XBU TNT2808 am Do, 19.05.2022, 13:00 Uhr

Um die Community zu feiern, startet ab sofort der Abenteuer-Monat in Black Desert Online. Euch erwarten aufregende Events und neue Inhalte - natürlich auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S. Zusätzlich gibt es zum Start 50% Rabatt auf einige Spielpakete und Bundles. Das Angebot ist über Steam und die offizielle Website von Black Desert Online erhältlich und läuft noch bis zum 31. Mai.

Für die nächsten vier Wochen erhält Black Desert Online auch wöchentlich neue Inhalte. Diese Woche gibt es besondere Log-In-Belohnungen, Zeit-Herausforderungen und Hot-Time-Events, bei denen es jede Menge wertvolle Gegenstände zu gewinnen gibt.

Zusätzlich zu den ganzen Events des Abenteurer-Monats gibt es auch ein neues Traumpferd, das Fantastische Pferd Diné. Dieses legendäre und elegante Reittier galoppiert mit hoher Geschwindigkeit über Wasser und besitzt eine Reihe an einzigartigen Talenten. Dazu zählen "Preschen über die Fluten", "Dreifachsprung" und "Oigers Schutz". Somit können Abenteurer blitzschnell durch die Welt von Black Desert reisen.

Zu guter Letzt steht auch der Tuvala Cup: Eternal Winter 2022 von Black Desert Online an. Beim hartumkämpften PvP-Turnier in Arshas Arena treten die besten Spielerteams aus Europa und Nordamerika an. An diesem Wochenende kämpfen 16 Dreiergruppen um den Sieg in der Arena.

Das Final-Turnier wird zu folgenden Zeiten ausgetragen:

EU-Finale: Sonntag, 22. Mai 2022 um 20 Uhr

NA-Finale: Samstag, 21. Mai 2022 um 20 Uhr

Die Finalspiele werden über die offiziellen Kanäle von Black Desert auf Twitch und YouTube ausgestrahlt.

Quelle: Pearl Abyss