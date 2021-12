A Year of Springs erblüht Freitag auf Konsolen XBU TNT2808 am Di, 07.12.2021, 15:15 Uhr

In A Year of Springs erlebt ihr unter anderem auf der Xbox One sowie Xbox Series X/S drei Geschichten, die sich um die Frauen Haru, Erika und Manami drehen. Es geht um Verbundenheit, Liebe und den Wunsch der Zugehörigkeit. Das Spiel erscheint am 10. Dezember zu einem Preis von 4,99 €.

In One Night, Hot Springs besucht ihr mit Haru, einer jungen und neugierigen Transfrau, heiße Quellen. Sie will nur den Trip mit Manami genießen, ohne Ärger auszulösen.

Verbringt in Last Day of Spring ein Wochenende mit Erika, einen Exsträfling, die es nur gut meint und in Probleme gerät, während sie einen Spa-Tag mit Haru plant.

Zuletzt müsst ihr Manami in Spring Leaves no Flowers dabei helfen, über Freundschaft und die Bedeutung von Romanzen nachzudenken, während die Studentin einen Tag mit Haru, Erika und ihrem Freund verbringt.

Features:

Drei Visual Novels mit verschiedenen Enden

Neue Dialoge

Entspannender Soundtrack und süßer Artstyle

Musikspieler und mehr

Quelle: Ratalaika Games