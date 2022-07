A Tale of Paper: Refolded: Release Date Trailer verfügbar XBU ringdrossel am Do, 28.07.2022, 10:30 Uhr

Das emotionale Papierfigur-Abenteuer A Tale of Paper: Refolded soll am 19. August in Europa veröffentlicht werden. Passend dazu gibt es jetzt von den Entwicklern einen neuen Release Date Trailer, der Lust auf mehr machen soll.

A Tale of Paper erscheint am 19.08.22 für Xbox Series, PS5 und Switch

Quelle: Digerati Distribution