A Rite from the Stars kehrt als magisches Remaster zurück

Der junge Kirm steht vor der größten Herausforderung seines Lebens: In A Rite from the Stars: Remaster Edition muss der stumme Protagonist die heiligen Prüfungen der Makoa bestehen. Diese Neuauflage des Klassikers wurde komplett überarbeitet und bietet verbesserte Grafik, Steuerung sowie neue Inhalte.

Auf der mystischen Insel Kaikala müssen Spieler in drei verschiedenen Pfaden - Weisheit, Mut und Geist - knifflige Rätsel lösen und gefährliche Hindernisse überwinden. Dabei stehen ihnen besondere Begleiter wie der Kraftmeerkat Mirk zur Seite. Die über 28 Level bieten mehr als 15 Stunden Spielzeit voller überraschender Begegnungen: Von singenden Felsen über verrückte Affenduelle bis hin zu brennenden Tempeln ist alles dabei.

Die Geschichte selbst verzweigt sich in sechs verschiedene Enden und wird von einem preisgekrönten Soundtrack in der eigens kreierten Makoan-Sprache untermalt. Sammler können sich zusätzlich auf 48 Achievements und 20 versteckte Sammelgegenstände freuen, die Extra-Inhalte und Kostüme freischalten.

A Rite from the Stars: Remaster Edition erscheint am 30. Januar 2025 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch und PC

