3D Runner Aerial_Knight's Never Yield kommt auf XBOX Amortis am Di, 04.05.2021, 14:00 Uhr

Nehmen Sie die Rolle von Wally. Ein mysteriöses Kind, das Gegenstände aus seiner Vergangenheit zurückgewinnt, in der Hoffnung, das zu retten, was von der Zukunft übrig geblieben ist. Hoffentlich bist du schnell genug, um deine Feinde zu überrennen und die Wahrheit zu enthüllen. Oder zumindest lange genug leben, um zu sehen, was passiert.

Aerial_Knight es Never Yield ist ein 3D-Seitenscroller, der ähnlich wie ein klassischer Endlosläufer spielt. Das Spiel hat eine interessante Geschichte, die die Spieler immer in Bewegung hält. Run, Jump, Slide oder Dash für akrobatische Varianten, die zu Dope-Kombinationen führen und die Herausforderungen vermeiden, die auf sie warten. Aerial_Knight es Never Yield wird für Spieler gebaut, die es lieben, Speedrun-Spiele zu beschleunigen, während sie eine Erfahrung sind, die auch Gelegenheitsspieler genießen werden.

Der Entwickler Aerial_Knight fügt hinzu: "Das Spiel ist derzeit in der Entwicklung, indem ich im Grunde nur mich selbst mit viel Hilfe von einigen meiner erstaunlichen Freunde, wenn ich es brauche. Dies ist ein Passionsprojekt von mir und ich hoffe, Sie alle genießen es, wenn es draußen ist."

