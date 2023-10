3 Must-Haves für jeden Xbox Gamer XBU MrHyde am Di, 17.10.2023, 12:05 Uhr

Das Gaming hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Beliebtheit erfahren und konnte nicht zuletzt aufgrund der tollen Grafik, der aufwändig gestalteten virtuellen Welten und den zahlreichen Streamern, die daraus eine regelrechtre Pop-Kultur gemacht haben, immer mehr Menschen erreichen und glücklich machen.



Ein Aspekt, der im Hinblick hierauf ebenfalls nicht fehlen darf, ist das Mobile Gaming, was durch die Verbreitung von mobilen Endgeräten und dem mobilen Internet nach und nach den Markt erobern konnte. Ebenfalls im Mittelpunkt bei all dem steht das iGaming, welches in Form der besten Online Casinos ansprechende Boni, viele Spiele und ein sehr hohes Level an Komfort bietet, sodass die Spieler zu jeder Tages- und Nachtzeit ihr Glück versuchen und Spaß haben können.



Davon abgesehen, sind auch Konsolen, allen voran natürlich die Xbox, wesentliche Treiber des Gaming-Trends, der in Zukunft vermutlich noch deutlich an Schwung gewinnen wird. Vielleicht möchtest du im Hinblick auf die zukünftigen Spiele und Möglichkeiten gerne gut aufgestellt sein, weshalb wir dir in diesem Artikel 5 Must-Haves für jeden Xbox Gamer vorstellen möchten. Mit diesen machst du nämlich garantiert eine gute Figur und kannst selbst deutlich bessere Ergebnisse erzielen.

1. Gaming-Headset

Wolltest du nicht schon immer einmal die besten Spiele mit einem guten Surround-Sound oder sogar Dolby Atmos genießen und schnell wissen, woher die Gegner kommen? Würdest du dich nicht gerne den Soundeffekten hingeben und herausfinden, was die Töne sind, die du sonst nicht verstehen kannst?



Mit einem Gaming-Headset hast du zu all dem die Möglichkeit und kannst die Spiele soundtechnisch endlich auf die Art und Weise genießen, die du dir vorgestellt hast. Darüber hinaus hast du die einfache Möglichkeit mit Freunden oder sogar Gegnern zu sprechen, was die gesamte Gaming-Erfahrung noch besser macht.

2. Elite Wireless Controller

Der nächste Punkt, der auf keinen Fall fehlen darf, wenn du gerne mehr aus deinem Gaming machen willst, ist ein Elite Wireless Controller, der sich auch über die App konfigurieren lässt. Mit diesem hast du nämlich nicht nur alles im Griff, sondern kannst auch umso schneller reagieren, um deiner Konkurrenz voraus zu sein.



Durch das verbesserte taktile Feedback, den besseren Grip und die Zusatzfunktionen hast du es selbst in der Hand. Und darüber hinaus sieht das Ding auch noch sehr cool aus, was ebenfalls wichtig ist.

3. Externe Festplatte

Wenn du gerne und viel spielst, wirst du das Problem kennen, dass der Speicher deiner Xbox gerne einmal an seine Grenzen stößt. Das muss jedoch nicht der Fall sein, wenn du dich vorab dementsprechend vorbereitest und sicherstellst, dass du eine passende Festplatte hast.



Durch die Verwendung einer schnellen Festplatte, kannst du dich nicht nur auf zusätzlichen Speicher, sondern auch auf eine bessere Performance beim Spielen deiner Lieblingsspiele freuen. Und die Zusatzinhalte und DLCs, die du schon immer haben wolltest, stellen auch kein Problem mehr dar.

Fazit

Wie du sehen kannst, gibt es drei Dinge, die du auf jeden Fall machen kannst, um deine Gaming-Erfahrung zu verbessern und bei all dem sogar noch ein besseres Ergebnis erzielen zu können. Durch einen passenden Controller hast du alles im Griff, durch das Headset kannst du alles hören und wenn du die Zusatzinhalte haben willst, die dir am besten gefallen, kannst du dir eine externe Festplatte zulegen.

Quelle: XBU