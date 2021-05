JBL hat einen neuen Gamingkopfhörer auf den Markt gebracht. Mit dem JBL Quantum 600 Over-Ear Gaming Kopfhörer will der Hersteller ein Headset anbieten, das auch auf der Xbox eine gute Figur macht. Wir haben uns das Gerät auf die Ohren gepackt und geben euch unsere Meinung dazu.

Das ist alles dabei

Im Lieferumfang befinden sich neben dem obligatorischen Headset ein 3,5 mm Klinkenkabel, ein USB-Kabel und ein USB-Dongle. Das Headset soll problemlos sowohl an der Xbox als auch an der PlayStation oder auch am PC funktionieren. Hört sich soweit gut an. Damit könnte dieses Headset das Problem vieler Gamer lösen, ein Headset für alle Plattformen anzubieten.

Doch, eine Sache macht uns ein wenig stutzig. Warum liegt dem Headset ein 3,5mm Klinkenkabel bei, wenn es doch ein reines Wireless Headset sein soll? Das USB-Kabel ist nachvollziehbar und macht Sinn. Schließlich will man das Teil ja mal aufladen. Aber das andere Kabel? Seltsam.

Der Funktionstest

Sowohl am PC als auch an der PlayStation macht das Gerät eine gute Figur. Per USB-Dongle koppelt sich das Headset und alles wird korrekt erkannt und wiedergegeben. Der Sound ist klar und hochauflösend und die Sprachqualität so, wie man es von der Preisklasse von 150 Euro erwartet. Doch warum schreibe ich über die anderen Geräte, wenn es hier um unseren Test für Xbox geht?

Das liegt daran, dass sich das Handling als auch die Qualität bei der Xbox fundamental unterscheiden. Woran liegt das?

Der Hase liegt bei dem 3,5 mm Klinkenkabel im Detail. Denn: Im Gegensatz zu meinem inzwischen 5 Jahre alten TurtleBeach Wireless Headset, lässt sich das JBL Headset nicht per USB-Dongle mit der Xbox koppeln. Weder an der Xbox One, Xbox One X oder Xbox Series X. Das geht nur bei den anderen (PC, PS4 / PS5).

Bei der Xbox muss ich das Käbelchen mit dem Controller verbinden. Ansonsten koppelt sich da rein gar nichts. Das ist schon mal Mist. Bei der Preisklasse erwarte ich von einem Wireless Headset, dass es auch wireless funktioniert. Doch damit hören die Probleme leider nicht auf.

Der Sound und die Sprachqualität

Obwohl ich sonst gerne JBL als Kopfhörer für Musik nutze, da sie in der Regel ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis haben, enttäuscht dieser Kopfhörer klanglich auf der Xbox jedoch sehr.

Der Sound ist, wenn man das 3,5 mm Klinkenkabel nutzt, deutlich schlechter als beim Dongle und auch die Sprachqualität ist dumpf. Umgekehrt sagten mir meine Chatkollegen, dass ich nur sehr schlecht zu verstehen sei. Anders als wenn ich "das andere Headset" benutze. Das andere Headset ist in dem Fall mein altes TurtleBeach.

Hinzu kommt, dass ich die Lautstärke des Gamingsounds nicht unabhängig von Sprachsound regulieren kann. Die dafür vorgesehenen Regler haben am Kopfhörer keine Auswirkung ohne den Dongle.

Es gibt nur ein kleines Rädchen am besagten Kabel, das die Gesamtlautstärke anpasst. Der Rest geht nur über den Sprachmixer des Xbox Controls. Das ist sehr nervig, da man hierfür aus dem Spiel raus und in die jeweiligen Einstellungen muss. Zudem ist, selbst wenn man alles maximal aufdreht, der Ton insgesamt recht leise.

Ich könnte jetzt über die Qualität an den anderen Geräten schreiben, die deutlich besser ausfällt als auch über die erweiterte Funktionalität mit dem Dongle. Da wir hier aber für Xbox testen, macht das in dem Zusammenhang wenig Sinn.