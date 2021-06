Xbox Controller: Zwischen zwei Geräten wechseln XBU TNT2808 am Mi, 02.06.2021, 13:00 Uhr

Nutzt ihr den Xbox Game Pass Ultimate und spielt auch mal gerne mobil? Oder vielleicht benutzt ihr euern Xbox Controller am PC via Bluetooth? Egal, was ihr macht, sobald ihr den Controller an einem Bluetooth-Gerät nutzt, müsst ihr ihn anschließend wieder mit der Xbox synchronisieren, um zu zocken, stimmt’s?

Nur müsst ihr das eben nicht! Wir wissen nicht, warum Microsoft nicht selbst darüber informiert, aber es gibt tatsächlich einen einfachen Trick, um den Controller mit der Konsole und einem Bluetooth-Gerät verbunden zu haben und schnell zwischen den Geräten wechseln zu können.

Und so geht ihr vor:

Verbindet den Controller mit der Xbox, auf der ihr spielt, falls ihr das noch nicht getan habt.

Klickt nun den Synch-Button am Controller, links vom USB-Anschluss. Dadurch könnt ihr den Xbox Contoller mit einem Handy verbinden oder via Bluetooth auch PCs ansteuern.

Nun kennt der Controller beide Geräte.

Wenn ihr dieser kurzen Anleitung gefolgt seid, ist der Xbox Controller derzeit mit dem Handy verbunden. Wollt ihr jetzt aber an der Konsole daddeln, müsst ihr nur den Synch-Button am Controller zweimal kurz drücken.

Wollt ihr hingegen wieder das Bluetooth-Gerät steuern, mit dem ihr euern Controller verbunden habt, achtet darauf, dass Bluetooth auch aktiviert ist. Ist dies der Fall, haltet einfach den Synch-Button am Controller so lange gedrückt, bis das Xbox-Logo aufblinkt. Nach einer Sekunde sollte der Controller dann wieder am PC, Handy oder Tablet einsatzbereit sein.

Ein simpler Trick um mal eben schnell ein paar Runden am Handy oder Tablet zu daddeln und ohne neue Synchronisation oder Aufstehen wieder zur Xbox zurückkehren zu können.

Quelle: XBoxUser.de