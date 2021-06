Passend zur UEFA EM 2020/21 erscheint eine neue Version des letztjährigen Fußballspiels Super Soccer Blast. Wir haben für euch die Fußballschuhe geschnürt und versucht, es besser zu machen als die Truppe von Jogi Löw.

Keine neue Spielmechanik

Super Soccer Blast: America vs Europe spielt sich exakt so wie der Vorgänger aus dem vergangenen Jahr. In verschiedenen Schwierigkeitsstufen geht es darum, das Runde ins Eckige zu befördern. Dabei sind das Tackling und die Blutgrätsche eure besten Freunde, um ihn den Ballbesitz zu kommen. Erwischt ihr bei der Grätsche mehr Bein als Ball, wird durchaus auch Foul gepfiffen und es geht mit Freistoß für den Gegner weiter. Gelbe oder gar rote Karten müsst ihr aber bei dem Arcadespiel nicht befürchten.

Wie früher bei alten Videospielen gebt es im Grunde nur die vier Richtungen links, rechts, runter, rauf und die Diagonalen dazwischen. Man kann sich vorstellen, dass die Grätschen dann nicht besonders präzise angesetzt werden können, weshalb sich das Tackling als deutlich vielversprechender erweist.

Ähnlich sind es dann bei Ballbesitz aus. Die Pässe gehen dann auch schnurstracks dahin, wo euer Stick gerade zeigt. Da werden Kombinationen durchaus mal zum Glücksspiel. Dafür überbrückt ihr mit euren Pässen auch gut gerne mal ein Drittel oder die Hälfte des gesamten Spielfelds in Sekundenschnelle.

Kreisliga lässt grüßen

Die KI spielt nicht unbedingt auf höchstem Niveau, was sich aber bei den unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen durchaus auch unterschiedlich bemerkbar macht. Auf den leichten Stufen könnt ihr sicherlich einfach die Gegner überlaufen, schräg aufs Tor zulaufen und den Schuss abfeuern. Wenn dieser mit ein bisschen Gefühl kommt, sind sicher 80% der Schüsse ein Tor, auf höhere Stufe sind die schrägen und mit Effet gezogenen Schüsse in jedem Fall etwas erfolgversprechender.

Der Torwart hingegen spielt meistens recht unterklassig, er kann selten einen Ball festhalten und schießt auch gerne den gegnerischen Stürmer vor ihm bei einem Abstoß oder Abwurf an. Auch die eigenen Mitspieler sind nur semi-intelligent. Laufen sie teilweise im Spurt los, reicht die Puste wohl nur 2 Sekunden und sie stoppen wieder ab, ehe man sie für einen perfekten Konter in Szene setzen konnte.

Diverse Mannschaften mit passenden Farben und Fabelnamen warten in diversen Modi darauf, von euch zum Sieg geführt zu werden. Ein Editor kann genutzt werden, um selber männliche wie weibliche Spieler zu erstellen oder gar Teams anzulegen.