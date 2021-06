Mein heutiger sozialer Beitrag dreht sich um das Spiel REKT! High Octane Stunts aus dem Hause No Gravity Games. Die Betonung liegt hierbei bei "dreht", den REKT! ist ein Tony Hawk mit Comic-Autos.

Startet die Motoren

Die Idee haben mehr oder weniger schon viele Spiele umgesetzt. Meist aber nur als Modi oder Veranstaltung im eigentlichen Rennspiel. Im Fall REKT! besteht das gesamte Spiel aus wenigen Arenen (die man freischalten muss) und vielen unterschiedlichen Comic-Autos (die man ebenfalls freischalten muss). Mit nur drei Optionen ist das Spiel ziemlich dünn ausgestattet, bietet aber für 5,99€ Xbox-Store Preis viel Spaß.

Zum einen haben wir einen Trainingsmodus, der selbsterklärend ist, einen Party-Modus für lokale Koop und einen Highscore-Lauf. Bei Letzterem könnt ihr sogenannte REKT!-Münzen sammeln. Mit diesen Münzen schaltet man weitere Inhalte wie Fahrzeuge oder Arenen frei. Im Gegensatz zum Trainingsmodus spielt man im Highscore-Lauf auf Zeit. Innerhalb dieser Zeit müsst ihr so viele Stunts wie möglich meistern. Das klingt zwar einfach, aber wie im folgenden Video zu sehen ist, muss man auf den Rädern landen, um Punkte für den Stunt zu bekommen. Genau das ist das Schwierige daran.

Ein Blick unter die Haube

Bei der Steuerung muss ich zugeben, dass diese schön und knackig läuft. Befehle werden nahezu latenzfrei ausgeführt und das Fahrverhalten ist ziemlich präzise. Für ein Spiel, welches nur etwas über 5€ kostet, ist es doch eine positive Überraschung.

Interessant fand ich auch, dass die einzelnen Fahrzeuge sich leicht unterscheiden. Manche Fahrzeuge sind flotter, andere etwas wackeliger in den Kurven. Tuning-Fans dürfen sich freuen, denn an den Autos kann man die Räder und den Heckspoiler wechseln, sowie einen Aufkleber am Fahrzeugboden anbringen.

Das Auge isst natürlich mit und da schneidet REKT! gut ab. Objekte, Rampen und Loopings sind zwar eckig und kantig, aber dennoch sauber gestaltet worden. Abstehenden Kanten oder Spalten zwischen Objekten konnte ich keine feststellen. Auch das Kantenflimmern bei 4K hält sich in Grenzen.