Das Spielprinzip kennt man aus Zuma und weiteren Titeln bereits, doch Marble Duel geht einen Schritt weiter. Man tritt gegen eine KI an und versucht diese im Spiel mit den Kugeln zu besiegen. Ob es funktioniert und Spaß macht?

Auf in die Schlacht

Zunächst einmal geht es in den ersten Leveln ganz einfach los und man findet sich in der bekannten Spielmechanik schnell zurecht. Die farbigen Kugeln müssen zu mindestens Dreier-Reihen mit einer neuen Kugel kombiniert werden, so dass es dann eine Reaktion und durch das Verschwinden der getroffenen Kugeln vielleicht auch zu einer Kettenreaktion kommt.

Die farbigen Kugeln sorgen für unterschiedliche Aktionen und man wird langsam in neue Varianten eingeführt. Rote Kugeln greifen an, grünen Kugeln heilen, blaue Kugeln sorgen für einen Schutzschild oder lila Kugeln sorgen für einen Extra-Angriff. Man startet mit jeweils zwei Kugeln pro Zug, kann aber durch das Auslösen von Kettenreaktion ab der dritten Kette auch eine oder mehrere Extra-Kugeln erhalten.

Da man im Duell nicht alleine spielen kann, gibt es eine kleine Geschichte und viele Gegner drumherum, die man besiegen muss. Natürlich greifen sie auch an und können sie auch für eine Niederlage sorgen. Für den Spielverlauf bedeutet es glücklicherweise nur, dass man es erneut in dem Level versucht, ansonsten behält man immer alles, was man vorher schon erreicht hat.

Gegner werden übermächtig

Im Verlauf des Spiels wird es nach den ersten 30-40 Leveln deutlich schwieriger und nach Level 50 kann man durchaus auch mal verzweifeln, weil die Gegner zu stark werden. Hier gilt es auch immer auf die eigene Stärke zu achten. Man kann seine Fähigkeiten aufleveln und diese Fähigkeiten vor jedem Match neu verteilen. Wenn man beispielsweise weiß, dass im folgenden Level gar keine grünen Kugeln vorkommen, kann man seinen Skill zur Heilung auf das niedrigste Level setzen und lieber den Angriff, das Leben oder das Schutzschild verbessern.

Technisch klappt alles einwandfrei und die Kugeln landen grundsätzlich auch da, wo man will. In manchen Leveln ist die Kette in Bewegung und man muss etwas genauer schießen, aber besonderes Geschick benötigt man eigentlich nicht. Es kommt viel mehr auf die Strategie an, dem Gegner keine guten Kombinationen zu ermöglichen und selber möglichst viele Kettenreaktionen in Gang zu setzen.

Optisch ist der Titel einfach aber liebevoll und bunt designed. Auf die Ohren gibt es hingegen eher wenig, so dass es sich durchaus empfiehlt, die eigene Musik laufen zu lassen.