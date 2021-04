Eine gut geölte Flinte, ausreichend Munition und einen schnellen Finger am Abzug. Mehr war nicht nötig, um den Testbericht von Gangsta Paradise fertigzustellen.

Ja, wo laufen sie denn hin?

Ihr steht da so ganz gechillt an eurem Auto auf der blockierten Straße, den Revolver in der Hand und da dauert es nicht lange, bis diverse Bösewichte auf euch zukommen. Warum sie euch ans Leder wollen, ob wir ihnen etwas gestohlen haben oder es um territoriale Kämpfe geht? Wir wissen es nicht und haben auch keine Chance, Fragen zu stellen. Wenn die Gegner nämlich eure Blockade durchbrochen und euch erreicht haben, werdet ihr nie wieder eine Frage stellen können...

Also Kopf aus, durchladen und den Gegnern die Rübe wegschießen. Kopftreffer geben erfahrungsgemäß den höchsten Schaden und so gilt es, um möglichst schnell zu sein und Munition zu sparen, vor allem Headshots zu setzen. Im Verlauf des Spiels kommen immer wieder neue und schwere Gegner hinzu, das Gute ist aber, dass wir uns auch immer wieder Verbesserungen kaufen können.

Zum einen können wir die Waffen, die wir ab bestimmten Leveln kaufen können, dauerhaft im Schaden verbessern, zum anderen können wir unsere Blockade und damit unser Leben aufwerten. Das ist auch bitter nötig, denn man wird es nicht immer schaffen, alle Gegnerhorden vor Austeilen von Schaden an uns aufzuhalten. Das Gute ist, wenn man ein Level verliert, kann man einfach dieses Level neu ausprobieren und nach einem Sieg den nächsten Level freischalten.

Von dicken Gegnern und dicken Wummen

Manche Gegner sind sehr flink auf den Beinen, aber mit einer Schrotladung erledigt man oft gleich mehrere von ihnen. Dann gibt es aber Gegner, die zig Kopftreffer des Maschinengewehrs locker wegstecken und auch aus der Entfernung für Schaden sorgen können. Bei jeden Kill verdient ihr Geld, welches ihr dann in den Kauf einer besseren Waffe einsetzen könnt. Vor allem die Schrotflinte wird euer bester Freund werden. Wenn gar nicht mehr geht, kann man auch mal eine Granate einsetzen, die sich nach gewisser Zeit wieder auflädt.

Insgesamt vierzig bunte Level mit stets neuen Gegnern warten auf euch. Nach einigen Stunden Spielzeit habt ihr alle Gegner besiegt und könnt dann noch auf Achievements-Jagd gehen, in dem ihr alle Waffen auflevelt, viele Gegner eliminiert oder drei Sterne in allen Leveln verdient habt. Dafür dürft ihr nahezu gar keinen Schaden erleiden, was in 3-4 Leveln auch mit voller Aufladung aller Waffen ein extremst herausforderndes Ereignis sein wird.