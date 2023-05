Wir hatten mächtig Appetit auf Dogfight: A Sausage Bomber Story und stellen euch das Ballerspiel-Häppchen hier in unserem Testbericht kurz vor. Das Spiel ist für Xbox Series Konsolen zum Preis von 17,99 Euro im Microsoft Store zu haben.

Auf in die Schlacht

Dogfight: A Sausage Bomber Story ist ein Sidescroller in schönem Design, der euch in die Luftkampf-Action schickt. Ihr stattet euer Flugzeug mit Waffen aus, die ihr nach und nach freischalten könnt. Dazu gehören passend zum Spielenamen auch aberwitzige Würstchen-Bomben, die vor allem im Einsatz gegen Bodeneinheiten sehr wirkungsvoll sein werden. Ob das am Wurstwasser liegt?

Während eines Kampfes könnt ihr wie von etlichen Spielen bekannt auch eure bestehende Waffe verbessern. Dazu sind gesondert markierte Flugzeuge abzuschießen und das Extra aufzunehmen, fortan wird die Schussfrequenz erhöht und euch das Leben leichter machen.

Neben der Verbesserung der Waffe gibt es bei den Extras auch die Möglichkeit, euer Flugzeug zu reparieren oder Drohnen aufzunehmen, die euch im Nahkampf Schutz bieten oder zusätzliche Geschosse abfeuern. Dinge, die man aus anderen Spielen dieses Genres kennt und es so auch einsteigerfreundlich gestalten.

Mit Freunden ins Getümmel

In Dogfight: A Sausage Bomber Story kann man durchaus auch alleine Spaß haben, aber wer mit Freunden zocken möchte, kann bis zu drei weitere Spieler einladen und sich so an heftigere Schwierigkeitsgrade heranwagen. Natürlich haben es vor allem die Endbosse in sich, die aus allen Rohren schießen und den Bildschirm bullet-hell-like mit Geschossen überfüllen. Gezielt hier eine Kanone nach der Anderen ausschalten macht am meisten Sinn und sorgt auch für mehr Übersicht und Berechenbarkeit der Bosse.

Etwas schade ist es, dass das Spiel recht schnell vorbei ist und man in gut zwei Stunden auch alle Erfolge eingeheimst hat, da bleibt dann auch schnell der Wiederspielwert auf der Strecke. Hier waren einige Level zusätzlich, auch im Hinblick auf den Preis, wünschenswert gewesen.