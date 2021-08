Weitere Xbox Game Pass-Highlights im August XBU TNT2808 am Di, 17.08.2021, 17:00 Uhr

Die zweite Hälfte des Monats August ist angebrochen, Zeit für weitere Highlights des Xbox Game Pass. Euch erwarten neue Spiele, Perks und Titel mit Touch Control in der Cloud.

Schon bald im Xbox Game Pass

Updates und DLCs

Xbox Touch Control für 10 weitere Spiele

Ab sofort genießen Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate zehn weitere Spiele mit Xbox Touch Control in der Cloud. Besuche einfach xbox.com/play auf Windows 10 PC sowie Apple Smartphones und Tablets, oder via Xbox Game Pass Mobile App auf Android und spiele ganz ohne Controller:

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neuesten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – MLB The Show 21: Summer Bundle

Stelle Dich Deinen Rivalen und beherrsche das Spiel. Mit dem Summer Bundle boostest Du Dein Team mit The Show Packs, Stubs und vielem mehr.

Jetzt verfügbar – The Sims 4: Kids Room Stuff

Mit dem The Sims 4 Kids Room Stuff Pack Perk via EA Play erfüllst Du Deinen kleinen Sims den Traum von einem fantastischen Kinderzimmer, das keine Wünsche offenlässt.

Jetzt verfügbar – Splitgate: Xtreme Perk Pack

Mach Dich bereit für noch mehr Action und exklusive Inhalte. Schalte den Xtreme Charakter Skin, Waffen Skins und gratis Banner mit dem Splitgate Perk Pack frei.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

