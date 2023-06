Testament: The Order of High Human befindet sich in Entwicklung XBU MrHyde am So, 04.06.2023, 12:30 Uhr

Testament: The Order of High Human ist ein neues Metroidvania Action-Adventure, welches derzeit für PC, Xbox und PlayStation in Entwicklung ist. Einen Termin haben Fairyship Games noch nicht bekanntgegeben, aber einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Die Macher sagen, in dem First-Person-Spiel stecken Elemente aus God of War, Elder Scrolls oder Dark Souls. Wir sind gespannt.

Quelle: Fairyship Games