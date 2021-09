Surviving Mars: Below & Beyond erscheint kommende Woche XBU MrHyde am Mi, 01.09.2021, 14:45 Uhr

Paradox Interactive und Abstraction kündigten Below & Beyond an, die erste Premium-Erweiterung für Surviving Mars seit der Veröffentlichung von Green Planet im Mai 2019. Surviving Mars: Below & Beyond wird am 7. September zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro erscheinen. Below & Beyond verbessert die Verwaltung von Kolonien, indem es unter die Oberfläche und über den Horizont hinausgeht, um unterirdische Basen zu errichten, Asteroiden abzubauen und seltene Ressourcen zu sammeln.



Die weiteren Infos:



Below & Beyond verschiebt die Grenzen dessen, was auf dem Roten Planeten bisher möglich war. Die Spieler erweitern ihren Horizont mit zusätzlichen Gebäuden, mehr Ressourcen und einer höhlenartigen Welt voller Geheimnisse. Die Spieler können Tunnel unter der Oberfläche graben und unterirdische Basen unter der Kolonie oder in nahegelegenen Höhlen errichten. Wagemutige Spieler können Gebäude mit Raketenantrieb an vorbeifliegenden Asteroiden befestigen und exotische Ressourcen abbauen. Dabei müssen sie es aber zurück auf die Oberfläche des Roten Planeten schaffen, bevor der Asteroid die Umlaufbahn verlässt und sie ihr gesammeltes Material und ihre Kolonisten verlieren.



Die wichtigsten Inhalte von Surviving Mars: Below & Beyond im Überblick:

Unterirdische Basen: Spieler erweitern ihre Kolonie in Höhlen und Lavagänge unter der Erdoberfläche. Die Spieler können vorhandene Strukturen oder spezielle unterirdische Gebäude nutzen, um eine Basis für Erkundungen zu errichten. Bei der Expansion ist Vorsicht geboten, denn mögliche Einstürze können alles zerstören.

Gute Mine - gutes Spiel: Die Spieler können jetzt unter die Oberfläche und über den roten Planeten hinausgehen, um Ressourcen abzubauen. Sie können spezielle raketengetriebene Gebäude errichten, um auf vorbeiziehenden Asteroiden Ressourcen abzubauen, darunter exotische Mineralien und Datenproben. Aber Vorsicht: Man sollte sich nicht zu lange dort aufhalten, sonst fliegt der Asteroid samt Material und Ausrüstung davon!

Erweiterte Möglichkeiten: Die Aufklärungs- und Expansions-Forschungsbäume schalten zusätzliche Gebäude, Fahrzeuge, Upgrades und Schauplätze frei. Sie schalten auch den Asteroidenabbau und die Tunnelkolonisation frei.

„Als wir mit der Planung für Surviving Mars begannen, wollten wir wirklich tief in die Bereiche des Roten Planeten eintauchen, die wir noch nicht erkundet hatten. Wir wussten, dass wir mit Volldampf durchstarten mussten, und Surviving Mars: Below & Beyond erweitert das Gameplay auf sinnvolle Weise“, sagt Magnus Lysell, Produktmanager für Surviving Mars bei Paradox Interactive. „Die Möglichkeiten sind endlos und wir freuen uns darauf, den Roten Planeten mit unseren Spielern weiter zu erkunden.“

Quelle: Paradox Interactive