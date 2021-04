Square Enix lässt Dungeon Encounters schützen XBU ringdrossel am Mi, 28.04.2021, 09:15 Uhr

Wie TrademarkBot angibt, wurde von Square Enix der Name Dungeon Encounters in Japan geschützt. Es ist allerdings bislang unklar, um was es sich dabei handelt. Es könnte ein Untertitel zu einem bereits angekündigten Spiel sein oder auch eine komplette Neuentwicklung für diverse Plattformen.

Sobald wir mehr wissen, geben wir euch Bescheid.

Quelle: TrademarkBot