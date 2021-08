Spacelines from the Far Out kann als Demo ausprobiert werden XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 17:00 Uhr

Auch wenn Spacelines from the Far Out erst im Herbst für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll, könnt ihr schon jetzt eine Demo herunterladen und die verrückte Sci-Fi-Party ausprobieren.

Im Spiel kommt so einiges zusammen: Koop, Rogue-Lite, Tycoon, Weltraumsimulation und Action-RPG - ach, und die goldene Ära der Flugreisen gepaart mit der utopischen Weltallvision der 60er-Jahre.

Ihr könnt euch auf schlechtes Essen, Tanzherausforderungen, Begegnungen der fünften Art, das Reparieren von zerbrochenem Equipment, den Abfall von Schwerkraft, das Einmaleins des Fliegens, Kotzepfützen (ja, das haben wir wirklich gesagt...), fliegende Kotzepfützen (erneut...), Hüllenschäden, Weltallgefahren, Asteroiden, Treibstoffmangel, verschiedene bezahlte Entertainmentoptionen, Preisspitzen und den Inspektor freuen.

Diese Features erwarten euch:

Inspiration aus den 60ern, inklusive Filmen der Zeit wie "Gefahr aus dem Weltall"

Tonnenweise freischaltbare Schiffe, Upgrades, spielbare Charaktere und mehr

Mechaniken, die gemeistert werden müssen: fliegen, reparieren, säubern, kochen, tanzen, hacken und dafür sorgen, dass Gästen nie langweilig wird

KI-Direktor, der das Spiel steuert und immer eine einzigartige Erfahrung bietet, egal ob allein oder mit bis zu vier Spielern im Koop

Quelle: Skystone Games