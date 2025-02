SHINOBI: Art of Vengeance erscheint Ende August XBU MrHyde am Fr, 21.02.2025, 09:40 Uhr

SEGA of America hat die Rückkehr der kultigen SHINOBI-Reihe mit SHINOBI: Art of Vengeance angekündigt, einem aufregenden neuen 2D-Action-Platformer, der in einer einzigartig illustrierten Welt spielt und in Zusammenarbeit mit Lizardcube, dem Studio hinter dem gefeierten Streets of Rage 4, entwickelt wurde. SHINOBI: Art of Vengeance wurde erstmals bei The Game Awards 2023 zusammen mit anderen SEGA-Franchises vorgestellt und wird am 29. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch erscheinen. Es kann ab sofort auf ausgewählten Plattformen vorbestellt werden.



SHINOBI: Art of Vengeance folgt dem langjährigen Protagonisten der Serie und Meister der Ninja-Künste, Joe Musashi, der von einem früheren Abenteuer nach Hause kommt und sein Dorf niedergebrannt und seinen Clan in Stein verwandelt vorfindet. Von Rache getrieben, begibt sich Joe auf ein episches Abenteuer und kämpft in atemberaubenden, handgezeichneten Welten gegen Horden von Feinden und übermächtige Bosse. SHINOBI: Art of Vengeance bietet zahlreiche Pfade, die es zu entdecken oder freizuschalten gilt, und ist vollgepackt mit einem flüssigen, überzeugenden Gameplay. Spieler werden laufend angreifen und reagieren müssen und einfach nicht genug bekommen.

Quelle: SEGA