Serenity Forge bestätigt Smile For Me für Xbox XBU ringdrossel am Fr, 23.12.2022, 11:15 Uhr

Die Jungs von Serenity Forge haben inzwischen bestätigt, dass sie an dem neuen Adventure Smile For Me arbeiten, das ebenfalls für die Xbox erscheinen soll. Es handelt sich dabeit um ein Point-and-Click-Adventure, das einen in einer schrillen Welt vor komplexe Rätsel stellt.

Serenity Forge erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und Switch

Quelle: Serenity Forge