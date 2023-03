PowerWash Simulator mit Content aus FINAL FANTASY VII XBU MrHyde am Fr, 03.03.2023, 11:45 Uhr

Square Enix Collective und FuturLab freuen sich, Spielern von POWERWASH SIMULATOR auf einen der kultigsten Orte in FINAL FANTASY loszulassen – mit dem Midgar Spezialpaket, das jetzt verfügbar ist. Die kostenlose Erweiterung, die in Zusammenarbeit mit dem Team hinter dem legendären FINAL FANTASY VII erschaffen wurde, ist auf allen Plattformen erhältlich, darunter Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Xbox Game Pass für Konsole und PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Steam.



Spieler*innen schnappen sich ihre Hochdruckreiniger und putzen sich durch fünf neuen Level in POWERWASH SIMULATOR auf, zum Beispiel an besonderen Orten wie der charmanten Bar "Siebter Himmel" und dem atemberaubenden "Mako Energy Exhibit". Sie reinigen Fahrzeuge und Mechs, die berühmt und berüchtigt sind, darunter Hardy-Daytona, der Shinra Hauler, der Wachskorpion und der Airbuster. Sie werden zu ultimativen Dreckbekämpfer*innen mit militanter Herangehensweise an Schmutz und entdecken dabei neue Arten von Dreck wie Bio-Rückstände. Während sie Avalanches Mission, in Midgar aufzuräumen, vollkommen unterstützten, können sie es sich nicht leisten, Aufträge abzulehnen, ob diese nun von Barrets Team oder hohen Tieren in Shinra kommen. Das Schicksal der Stadt ist alles andere als glasklar, doch vielleicht können Spieler*innen den Weg für ein paar tapfere Helden aus Midgar räumen.



„Wir entwarfen Midgar, die Stadt des Mako, 1997. Wer hätte gedacht, dass wir 2023 zu diesen Stahlgebäuden zurückkehren, um das ganze Öl und den ganzen Dreck mit einem Hochdruckreiniger wegzuwaschen? Machen wir uns an die Arbeit, denn über 25 Jahre Schmutz und Dreck ergeben sich nicht kampflos“, sagt Yoshinori Kitase, Director von FINAL FANTASY VII und Project Producer von FINAL FANTASY VII Remake.



Tetsuya Nomura, Character Designer von FINAL FANTASY VII und Project Creative Director von FINAL FANTASY VII REMAKE, fügt hinzu: „Als ich von dem Vorschlag für eine Kollaboration hörte, war ich mit verschiedenen anderen Kooperationen beschäftigt, doch ich freute mich sehr darauf. Ich hatte POWERWASH SIMULATOR bereits gespielt und träumte davon, Dinge aus meinen Spielen zu reinigen. Meine umgehende Reaktion war „Reinigen wir das gesamte Shinra-Gebäude!“, doch leider war das etwas zu schwierig. Was letztlich fürs Spiel gewählt wurde, ist trotzdem aufregend. Auf diesen Inhalt freue ich mich sehr und ich hoffe, dass ihr alle Spaß damit habt!“

„Es war eine unglaubliche Ehre für das POWERWASH SIMULATOR-Team, die Fahrzeuge, Orte und Bosse aus einem der kultigsten Titel aller Videospiele nachzubilden“, sagt Dan Chequer, Lead Designer bei FuturLab. „Wir sind alle riesige Fans der FINAL FANTASY-Reihe und hoffen, dass unsere Spieler*innen die Entfernung des Drecks, von Bio bis Mako, so sehr genießen, wie wir es genossen haben, ihn anzubringen.“



„Wir freuen uns sehr, für das Midgar Spezialpaket mit einem Kultfranchise der Videospielgeschichte zusammenzuarbeiten“, sagt Tímea Edvi, Director of Indie Publishing bei Square Enix. „Wir wussten, dass wir etwas Großes tun wollten, um uns bei der unglaublichen Community von POWERWASH SIMULATOR für all die Unterstützung zu bedanken – wir können es kaum erwarten zu sehen, wie ihr es spielt!“

Quelle: Square Enix Ltd.