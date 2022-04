Neue Tech Demo vom Gears of War-Studio am Start XBU ringdrossel am Mi, 06.04.2022, 10:15 Uhr

Das Gears of War-Studio The Coalition prästentiert eine neue Unreal Engine 5 Demo "The Cavern". Das neue Video gibt einen Vorgeschmack davon, wie das nächste Gears-Spiel auf Basis einer solchen Engine aussehen könnte.

Quelle: The Coalition